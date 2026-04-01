ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ: ಬಹರೇನ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬಹರೇನ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಕುವೈತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್, ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುವೈತ್ ಮೂಲದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆಯುಎನ್ಎ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಕುವೈತ್ನ ವಾಯುಯಾನ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಘಟಕದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ನಂದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹರೇನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಸಾವುನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. </p>