<p><strong>ಟೆಹ್ರಾನ್</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಕುವೈತ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಯುಎಈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ಧಾಫ್ರಾ ವಾಯುನೆಲೆ, ಕುವೈತ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೆಲೆಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ, ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಕೇಂದ್ರ, ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ</p>