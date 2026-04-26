ದುಬೈ (ಎಪಿ): ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮೊಸಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಇರಾನ್ ಶನಿವಾರ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದೆ.

ಇರ್ಫಾನ್ ಕಿಯಾನಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಜನವರಿ ವೇಳೆ ಅಸ್ಫಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ದೋಷಿ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೀಝಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇರ್ಫಾನ್ ಮೊಸಾದ್ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದವರನ್ನು ಗೂಢಚಾರರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260426-51-37116717