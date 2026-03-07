ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್ ಪಡೆಗಳು

<p><strong>ಟೆಹ್ರಾನ್</strong>: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಶನಿವಾರ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್(ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಹೇಳಿದೆ.</p><p>‘ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ Prima ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಿರಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು’ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಸ್ನಿಮ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p> ಪ್ರಿಮಾ ಹೆಸರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಮಾಲ್ಟಾ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿತ್ತು. ತೈಲ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾಗಣೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೆರೈನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಇರಾನ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ</strong></p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಮದ ಜಲಸಂಧಿ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಕ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ 55 ಕಿ.ಮೀ ಅಗಲದ ಜಲಸಂಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ವಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರವು ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 31ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><p>2025ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>