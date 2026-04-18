Breaking News: ಭಾರತದ ಧ್ವಜವಿದ್ದ 2 ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವಿದ್ದ ಎರಡು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ನ ಗನ್ ಬೋಟ್ನಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೂಡಲೇ ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ಒಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹಡಗುಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ವಾಹಕ(ವಿಎಲ್ಸಿಸಿ) ಆಗಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಿಎಲ್ಸಿಸಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶೀಘ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾ ಪಡೆಯು ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಇಂದು ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ 10 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿತ್ತು.