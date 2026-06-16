ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ, ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಇರಾನ್‌

<p>ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಸುಳಿವನ್ನು ಇರಾನ್ ಸೋಮವಾರ ನೀಡಿದೆ.</p>.ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.<p>‘ಸಾರಿಗೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕಾಯಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪಾವತಿಸುವ 'ಸುಂಕ' (ಟೋಲ್) ಮತ್ತು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ 'ಶುಲ್ಕ'ಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಎಂದು ಕಡಲ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p>ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇವಲ 'ಶುಲ್ಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಆರು ಅಂಶಗಳೇ ಕಾರಣ.<p>‘ಕರಾವಳಿ ದೇಶವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಂಕ ಎಂದು ಕರೆದರೂ, ಶುಲ್ಕ ಎಂದು ಕರೆದರೂ ಅಥವಾ ಬೇರೇನೇ ಕರೆದರೂ ಸರಿಯೇ ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ’ ಎಂದು ನೇವಲ್ ವಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೇಮ್ಸ್ ಆರ್. ಹೋಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಲಕ್ಕಾ, ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪನಾಮ ಅಥವಾ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಂತಹ ಕೃತಕ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೋಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಾನ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em><strong>ಸುದ್ದಿ ಮೂಲ: ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್</strong></em></p>.ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ, ಜಿಗಿದ ಷೇರುಪೇಟೆ\n\n.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>