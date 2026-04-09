ಹೊರ್ಮುಜ್: 1 ಬ್ಯಾರಲ್ ತೈಲಕ್ಕೆ 1 ಡಾಲರ್; ಯುವಾನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್</strong>: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಡುಗುಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಯುವಾನ್ ಮೂಲಕ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದ ಕೆಲ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p> ಕದನ ವಿರಾಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಕೆಲ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಡಗುಗಳ ಬಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಮದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?</p><p>* ಹೊರ್ಮುಜ್ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಗೊ ಮತ್ತು ಹಡಗಿನ ಮಾಹಿತಿ</p><p>* ಇರಾನ್ ಅದಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರ ಅನುಮತಿ</p><p>* ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಥವಾ ಚೈನೀಸ್ ಯುವಾನ್ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ</p><p>* ಕ್ವೆಶ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾರಕ್ ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ನ ಕರಾವಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಳಕೆ</p><p>ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 1 ಡಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಯುವಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.</p><p><strong>ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಮತ್ತು ಯುವಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏಕೆ?</strong></p><p>ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಮತ್ತು ಯುವಾನ್ ಬಳಕೆಯು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುವಾನ್ ಬಳಕೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್ ಕಣವೆಯು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಂತಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>