ಯುದ್ಧದ ನಂತರವೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಲಿದೆ: ಇರಾನ್‌ ಮುಖ್ಯ ಸಂಧಾನಕಾರ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧವು ಅಂತ್ಯವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಟೆಹರಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಧಾನಕಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಎನ್ಎ ಸುದ್ಧಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳೂ ಕೂಡ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗಾಲಿಬಾಫ್, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧಪೂರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇರಾನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ಬರ್ಗೆನ್ಸ್ಟಾಕ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ವಿಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಲೆಬನಾನ್ ಚರ್ಚೆ, ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರ(ಜೂನ್ 22) ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>