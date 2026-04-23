ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ದಾಟುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ: ಮೊದಲ ಆದಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇರಾನ್

ಟೆಹರಾನ್: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಡಗು ಸುಂಕ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಮೀದ್ ರೆಜಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ಅದು ಮೊದಲ ಆದಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಮೀದ್ರೆಜಾ ಹಾಜಿಬಾಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲು ಇರಾನ್ ಕೆಲವೇ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರವು ಯುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಭದ್ರತಾ ಆಯೋಗವು ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.