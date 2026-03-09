ಮೊಜ್ತಬಾ ನೇಮಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಇರಾನ್: ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗುರಿ

<p><strong>ದುಬೈ/ ಮನಾಮ:</strong> ಬಹರೇನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ಸೋಮವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್, ದಾಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಟೆಹರಾನ್ನ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಟೆಹರಾನ್, ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ನ ವಿವಿಧ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಹರೇನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ‘ಅಲ್ ಮಾಮೀರ್’ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹರೇನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಾಪ್ಕೊ ಎನರ್ಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ದೇಶದ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶೈಬಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೋಹಾ ಹಾಗೂ ಮನಾಮದಲ್ಲೂ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. </p>.<p>ಬಹರೇನ್ನ ಸಿತ್ರಾ ದ್ವೀಪದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ 32 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹರೇನ್ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಹಾರಿಸಿದ 17 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕತಾರ್ ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 15 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 12ನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ. ಮೂರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವು ಎಂದು ಯುಎಇ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅವಶೇಷ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಲಿ:</strong> ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹಲವು ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಮಗೇನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಡೋಮ್ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ...</strong> </p><p>* ಇರಾನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೆರವು ಕೋರಿ 11 ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿವೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ </p><p>* ದೇಶದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಂದನ್ನು ನ್ಯಾಟೊ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಟರ್ಕಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>* ಟರ್ಕಿಯ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. </p><p>* ಲೆಬನಾನ್ ಸಂಸತ್ತು ತನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>