ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ವಕ್ತಾರ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈನಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ನೈನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಇರಾನ್, ಇದೊಂದು ಹೇಡಿತನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಎಂದಿದೆ. ನೈನಿ ಅವರನ್ನು ʼಹುತಾತ್ʼ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೈನಿ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನೈನಿ ಕೊನೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ, ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು.