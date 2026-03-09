<p>ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅದರ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದು ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯು ನೆಲೆಗಳಿರುವ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳತ್ತ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಡ್ರೋನ್ ಮಳೆಗರೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು, ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೂಲಕ ಸೃಜಿಸಲಾದ ಅಸಂಬದ್ಧ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಮೂಡಿವೆ.</p><p>ಇದೀಗ, ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯು (ಐಡಿಎಫ್) ಎಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನಿದೆ?<br></strong>ಇರಾನ್ ಸೇನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, 'ಹೀಬ್ರೂ' ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 4ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.26ಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಕಪ್ಪು–ಬಿಳುಪಿನ ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳಿಗೆ, 'ವಾಯುಪಡೆಯು ಇರಾನ್ ಸೇನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಯೋಧರನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ದಾಳಿಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜವಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲಲ್ಲ!<br></strong>ಐಡಿಎಫ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ನಿಜವಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಅದು ನಿಜವಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ದಾಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆ ಇರದೆ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ದಾಳಿಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ, 'ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಳೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಪೆಟ್ರೀಷಿಯಾ ಮರಿನ್ಸ್ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಪಡೆಗಳು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಇದೇ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ, ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>Mi-17 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವರು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಎಫ್ ಆಗಲೀ, ಇರಾನ್ ಪಡೆಯಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಡಿಲಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.</p><p>ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ!<br>ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ನಕಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಐಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಡಮ್ಮಿ' ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹ 27 ಕೋಟಿ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿ 'ತಯಾರು' ಮಾಡಿದೆ ಇರಾನ್' ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong><ins>'ಡಮ್ಮಿ' ಅನ್ನೋಕಾಗಲ್ಲ!<br></ins></strong>ದಾಳಿಯಾಗಿರುವುದು 'ಡಮ್ಮಿ' ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ತರ್ಕದ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಕಲಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಯ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅದೇ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, 'ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಲುಗಾಡಿಲ್ಲವೇಕೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೊಡಿ, ಇದು MI17 = MI8' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಡೋವಾದ ತಿರಸ್ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ MI8 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಳಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಚೂರು ಅಲುಗಾಡಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong><ins>ವಂಚನೆಯೂ ತಂತ್ರವೇ; ಅದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ<br></ins></strong>ಡಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ತಂತ್ರ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಮಾನ, ಹಡಗು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಡಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಎದುರಾಳಿಯ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೈಜ ವಿಮಾನಗಳ ರಾಡಾರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನೂ ಅನುಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ವೈರಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಈ 'ವಂಚನೆ'ಯ ಬಗ್ಗೆ Interesting Engineering ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ವೈರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುವ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p><p>'ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನಿಕರವಾಗಿ, Mi-17 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು F–14 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳಿರುವ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.</p><p><strong><ins>'ನಕಲಿ' ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ<br></ins></strong>ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್ ಪಡೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ವಾಹನಗಳೆಂದು ನಂಬಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಮೋಸಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ. ಎಐ ಮೂಲಕ ಸೃಜಿಸಿದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>