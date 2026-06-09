ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
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ಅಮೆರಿಕ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಮನಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 6:09 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 6:09 IST
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