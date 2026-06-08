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Homenewsworld news

ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:03 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 2:03 IST
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ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇರಾನ್ ಹಾರಿಸಿದ 11 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 
ಟ್ರಂಪ್ ಮನವಿ
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಂತೆಯೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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