ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ: ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:58 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇರಾನ್‌ನ 2 ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್‌ನ 2 ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು
ಇರಾನ್‌ನ 2 ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Fact Check: ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯ ನೆನೆದು US ಯೋಧ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೊ ಸುಳ್ಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Fact Check: ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯ ನೆನೆದು US ಯೋಧ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೊ ಸುಳ್ಳು
Fact Check: ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯ ನೆನೆದು US ಯೋಧ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೊ ಸುಳ್ಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆತಂಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆತಂಕ
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆತಂಕ
IsraelIranIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT