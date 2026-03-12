<p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p><p>ಫೆ.28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಹಾಗು ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯ ಜತೆಗೆ ಇತರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೂ ಕರಿ ನೆರಳು ಮೂಡಿದೆ. </p>.<h3><strong>ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ?:</strong> </h3><p>ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ವ್ಯಾಪಾರವು ಜಲ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇರಾನ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಜತೆ ಬೇರೆ ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೂ ಕೂಡ ರಹದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷವು ಸರಕು ಸಾಗಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಎಥೆನಾಲ್, ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. </p><p><strong>ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ:</strong> ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೆಲೆಯು ಆಗಸಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕತಾರ್ ಹಾಗು ಬಹರೇನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಗಂಧಕ:</strong> ತೈಲ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧಕ ಹಾಗು ಯುರಿಯಾ ಗಂಧಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧಕದ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಆರ್ಯು ಗ್ರೂಪ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಯುರಿಯಾ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಾರಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಯುರಿಯಾ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಎಥೆನಾಲ್:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ತೈಲ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಹೀಲಿಯಂ:</strong> ಕತಾರ್ನ ಕೈಗಾರಿಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಬ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಸ್ ಲಫನ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೀಲಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಕತಾರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೀಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>