ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

'ಇರಾನ್ ನಾಯಕ ಬದುಕಿರಬಹುದು': ಮೊಜ್ತಬಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:55 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:55 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅನುಮತಿ
ಭಾರತದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅನುಮತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
IsraelIranDonald TrumpIsraeli attackAyatollah Ali KhameneiIsrael Iran conflictIsrael-Iran conflictiran conflict

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT