ಕೃತಕ ಕಾಲು, ಸುಟ್ಟ ಮುಖ.. ಹೀಗಿದೆ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಸ್ಥಿತಿ

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಂದೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೂರಾರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಭೂಗತವಾಗಿರುವ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಕಾಲು, ಸುಟ್ಟ ತುಟಿ ಮತ್ತು ಮುಖದಿಂದಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ವರದಿಗಳು.

ಮೊಜ್ತಬಾ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಶನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಜನರಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ರೆವಲ್ಯೂಶನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಮೊಜ್ತಬಾ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ಗಳು ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಹಮೂದ್ ಅಹ್ಮದಿನೆಜದ್ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಬ್ಡೊಲ್ರೆಜಾ ದವಾರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವೈದ್ಯರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ

ತಂದೆ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಭೂಗತವಾಗಿರುವ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮೊಜ್ತಬಾ, ಭೇಟಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರ ನೇರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು, ಸ್ವತಃ ಹೃದ್ರೋಗದ ವೈದ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಮೊಜ್ತಬಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢ, ತೀಕ್ಷ್ಣಮತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾಲಿಗೆ ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕೃತಕ ಕಾಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋಳಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು, ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೊಜ್ತಬಾ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜನರಲ