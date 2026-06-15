ಹೌದು, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಕ್ಪೋರ್, ಅಲಿರೆಜಾ ತಂಗ್ಸಿರಿ, ಅಲಿ ಶಾಮ್ಖಾನಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅಜೀಜ್ ನಾಸಿರ್ಜಾದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಹತರಾದ ನಾಯಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
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