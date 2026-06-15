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ಖಮೇನಿಯಿಂದ ಮೂಸಾವಿವರೆಗೆ: ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 5:54 IST
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ಖಮೇನಿಯಿಂದ ಮೂಸಾವಿವರೆಗೆ: ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧವು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ.

ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ವಿವರವೇನು?

ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಯಾರು?

ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಕ್‌ಪೋರ್, ಅಲಿರೆಜಾ ತಂಗ್ಸಿರಿ, ಅಲಿ ಶಾಮ್ಖಾನಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅಜೀಜ್ ನಾಸಿರ್ಜಾದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯೇನು?

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನಾಯಕರ ಮರಣದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ?

ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಹತರಾದ ನಾಯಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1989
ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ವರ್ಷ
ಮಾರ್ಚ್ 17
ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ
ಜುಲೈ 9
ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ದಿನ
1980-1988
ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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