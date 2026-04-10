‘ಲೆಬನಾನ್‌: ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ’

ಟೆಹರಾನ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): 'ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕರಾರಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್, 'ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ಈ ವಾದವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>