ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇರಾನ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ತುಂಬಾ ದೂರದ ಮಾತೇನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು(ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಡಾಲ್ಫಿನ್) ಬಳಸಿವೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬಳಿ ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಇರಾನ್ ಈ ರೀತಿಯ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಅಂತಹ ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿರಾಕರಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಲ್ಲೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಕಳುಹಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಸೂಸೈಡ್ ಬಾಂಬರ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಇರಾನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು 'ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು' ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇರಾನ್ಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆನಿಂದಲೇ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ಸಸ್ತನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಲ್ಲಿನ ಗುಪ್ತಚರ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ವಿಚಕ್ಷಣ(ಐಎಸ್ಆರ್) ಇಲಾಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಅವು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಸೂಸೈಡ್ ಬಾಂಬರ್ಗಳ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವು ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಯುದ್ಧ

ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ರಷ್ಯಾ ಸಹ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಇರಾನ್ 2000ರಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ,