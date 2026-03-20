<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಕುವೈತ್ ಹಾಗೂ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. </p>.<p>ಕುವೈತ್ನ ‘ಮಿನಾ ಅಲ್– ಅಹ್ಮದಿ’ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಕುವೈತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಐದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ‘ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ’ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕತಾರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ‘ರಾಸ್ ಲಫ್ಫಾನ್’, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹೈಫಾದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮೇಲೂ ಇರಾನ್ ಗುರುವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘6 ತಿಂಗಳ ಬೇಕು’: ‘ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ(ಐಇಎ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫತೀಹ್ ಬಿರೋಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್’ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಅವರು,‘ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಈಗ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>