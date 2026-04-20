ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನೀವೇ ಈಗ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ: ಭಾರತದ ಹಡಗಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್

ಭಾರತದ ಧ್ವಜವಿದ್ಧ ಎರಡು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಶನಿವಾರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಇದೀಗ, ಭಾರತದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ವೊಂದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಇರಾನ್ ಸೇನೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶದ ಆಡಿಯೊ ತುಣುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

'ಸ್ಯಾನ್ಮರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, 'ಸೆಪಾಹ್ ನೇವಿ! ಸೆಪಾಹ್ ನೇವಿ! ಇದು, ಸ್ಯಾನ್ಮರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್. ಸಂಚರಿಸಲು ನೀವು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಿಡಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಧ್ವನಿಯು ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವಿದ್ದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಅವರು, ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಥಾಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತದ ಹಡುಗಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.