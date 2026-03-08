ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಇರಾನ್‌ನ ನೂತನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:16 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:16 IST
ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ನ ಅಲ್‌ ಗರ್ಬಿಯೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವುದು

ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ತಿರುಗೇಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಮಸೂದ್‌ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್‌ ಇರಾನ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಇರಾನ್‌ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಪಡಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ
ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
