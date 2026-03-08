<p><strong>ದುಬೈ/ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 88 ಸದಸ್ಯರ ತಜ್ಞರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ನೂತನ ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಅಹ್ಮದ್ ಆಲಮುಲ್ಹುದಾ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಮೆಹ್ರ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ (57) ಅವರು ನೂತನ ನಾಯಕರಾಗುವರು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಗುರಿ: ಸಂಘರ್ಷವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಟೆಹರಾನ್ನ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಬೈರೂತ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ’ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ತನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯು ದಾಳಿಯಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕವೇ ಹೊರತು, ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಿಹಿನೀರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಟೆಹರಾನ್ನ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿರುವ ಮತ್ತು ಟೆಹರಾನ್ನ ಆಗಸ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಟೆಹರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಬೊರ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಾರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ನಾಗರಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. </p>.<p>‘ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸಲು ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಹೈಫಾ ನಗರದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ತಲಾ 200 ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 200 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,200 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 400 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಕ್ತಾರ ಹೊಸೇನ್ ಕೆರ್ಮನ್ಪೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ತಿರುಗೇಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution">ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ಇರಾನ್ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಪಡಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ</blockquote><span class="attribution">ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<p><strong>ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದ ದಾಳಿ</strong></p><p> ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯುಎಇ ಕತಾರ್ ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಯೋಧರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಹಾರಿಸಿದ 15 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅವಶೇಷ ಬಿದ್ದು ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಹರೇನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಭಾನುವಾರ 16 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು 117 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಯುಎಇ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ 16 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ 22 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೇತರಿಕೆ</strong> </p><p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಇರಾನ್ನ ‘ಡೆನಾ’ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 22 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗಾಲೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಲೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಾಸಪಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ 84 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಎಲ್ಲ 84 ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಲೆಬನಾನ್: 394 ಸಾವು</strong></p><p> <strong>ಬೈರೂತ್:</strong> ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 83 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 42 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 394 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ರಕಾನ್ ನಾಸೆರುದ್ದೀನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡದ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಮೃತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ಬಲಿ</strong> </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p> ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>