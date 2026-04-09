ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಕನಸು: ಇರಾನ್

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಆಸೆಯಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಸ್ಲಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಐಎಸ್ಎನ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>'ಈ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೂರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಲಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ದೀಕರಣದ ವಿಷಯವೇ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ನಾಗರಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.</p> <p><em><strong>(ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ)</strong></em></p>