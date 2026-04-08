ಇರಾನ್ ತೈಲ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕವೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ‘ಇರಾನ್ನ ಲವಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದಾದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ದೂರದರ್ಶನ ಐಆರ್ಐಬಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಲವನ್ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಷಾತ್, ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನೌಕರರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಂಡಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತಿವೆ. ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇರಾನ್ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಐಆರ್ಐಬಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ತೈಲ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸೇನೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಇಲ್ಲ, (ನಾವು) ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಡಾವ್ ಶೊಶಾನಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲಿಯ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಲವಾನ್ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತೈಲ್ವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಎನಜರ್ಜಿ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಡ್ಮನಿಸ್ಟೇಷನ್(ಇಐಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>