ಬರ್ಲಿನ್: ಇರಾನ್ನಿಂದ ಗಡೀಪಾರಾಗಿರುವ ರಾಜಕುಮಾರ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲಾವಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ಚೆಲ್ಲಿದ ಘಟನೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಬಲಿಗರತ್ತ ಕೈಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದ್ರವವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಚಿದ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಹ್ಲಾವಿ ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಮಾಜಿ ರಾಜನ ಪುತ್ರ. ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು 1979ರಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು.