ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಇರಾನ್ ಅಸಮಾಧಾನ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

'ಸಮುದ್ರ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಹೇರಿರುವುದು ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಮೀರ್ ಸಯೀದ್ ಇರವಾನಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರವಾನಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ನಂತರ, 'ಇರಾನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಡಗು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಧಿಸಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು'ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿ ಇದ್ದರೂ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 7.30ರಿಂದ (ಭಾರತದ ಸಮಯ) ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾಯಾನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು ಗುಟೆರಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

(ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ)