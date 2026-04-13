2025ರಲ್ಲಿ 1,639 ಜನರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ ಇರಾನ್; ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ

ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು 2025ರಲ್ಲಿ 1,639 ಜನರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸದೆ. ಇದು 1989ರ ನಂತರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾರ್ವೆ ಮೂಲದ ಎನ್ಜಿಒಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಟುಗೇದರ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ(ಎಸಿಪಿಎಂ) ಹಾಗೂ ನಾರ್ವೆ ಮೂಲದ ಇರಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್(ಐಹೆಚ್ಆರ್) ಹೆಸರಿನ ಎನ್ಜಿಒಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 48 ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.

2024ರಲ್ಲಿ 975 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಶೇ 68ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.

1989ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

2026ರ ಫೆ.28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಇರಾನ್, 7 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.