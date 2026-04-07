ದುಬೈ, ಟೆಹರಾನ್: 45 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇರಾನ್ ಸಾರಾಸಗಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

'ನಮಗೆ ಯುದ್ಧವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿಲುವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಷನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಜತಬಾ ಫಿರದೈಸಿ ಪೈರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕದನವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತ್ತು. 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು.

ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕೋಫ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವಾನ್ಸ್, ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕೋಫ್ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದ'ದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇರಾನ್ ಬೇಡಿಕೆಯೇನು?

ಇರಾನ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಟರ್ಕಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಬದಲಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಇರಾನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಯುಎಇ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಫುಜೈರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೆಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ಡಬ್ಲ್ಯುಎಎಂ' ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹತ್ಯೆ

ದುಬೈ/ಜೆ