ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಧಾನ ಹೇಳಿಕೆ ಅಣಕಿಸಿದ ಇರಾನ್

ದುಬೈ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಕ್ತಾರರು, ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ 15 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಖತಮ್ ಅಲ್ ಅನ್ಬಿಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊಲ್ಫಾಘರಿ ಅವರು ಈ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇರಾನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಫಾಘರಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆಯೇ? ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ: ನಮ್ಮಂತಹವರು ನಿಮ್ಮಂತಹವರ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>15 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇರಾನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದೂ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.