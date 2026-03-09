ಇರಾನ್‌ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

<p><strong>ಜರುಸಲೇಂ</strong>: ಇರಾನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಕ್ಯಾಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>165 ಮಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಹೊರ್ಮ್ಜ್ಗನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಿನಾಬ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೊವು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ತಜ್ಞರು, ‘ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಕ್ಯಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವಿಡಿಯೊವು ದಾಳಿ ನಡೆದ ದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಬೀಳುವ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಏಳುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ‘ತಮಾಹಾಕ್’ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮಾಹಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಹ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಕ್ಯಾಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯು ರೆವೊಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೇನಾನೆಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸೇನಾನೆಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>