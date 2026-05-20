ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ: ಇರಾನ್‌ ಸ್ಪೀಕರ್‌

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್ :</strong> 'ಅಮೆರಿಕವು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಇರಾನ್ ಶರಣಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್, ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶತ್ರುಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಚಲನವನಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗೆ ತೊಡಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>