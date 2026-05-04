ಬಹು– ಹಂತದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇರಾನ್‌

ಲಾಹೋರ್ (ಪಿಟಿಐ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಬಹು– ಹಂತದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಕಳೆದ ವಾರದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆ ಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಖಾತರಿ ನೀಡದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇರಾನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿವಾದದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಯೊಬ್ಬರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಮೂರು ಅಂಶ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಂಶವು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಬೇಕು. ಇರಾನ್ ತೈಲ ರಫ್ತಿನಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಅಂಶವು, ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದನ್ನುಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಅಂಶವು, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ, ಯುರೇ ನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣದ ಮಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇರಾನ್ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>