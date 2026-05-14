ಗುರುವಾರ, 14 ಮೇ 2026
ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಮೇ 2026, 12:27 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಕಣ್ಮರೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಮಾನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ
ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಿಯೊ/ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಭಾವ
ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲ
ನಾಯಕನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಝೆಶ್ಕಿಯಾನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನು ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಫೆಬ್ರುವರಿ 28
ದಾಳಿ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ
ಸಭೆಯ ಅವಧಿ
1985
ಹಳೆಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
