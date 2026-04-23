ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಲ್ಲಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲೂ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ FALCON, AAE-1, TGN-Gulf, ಮತ್ತು SEA-ME-WE ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೊಂಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಸ್ನಿಮ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು (ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಮೂಲಕ) ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಕಟ್ ಆದರೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p><p>'ಇದು ಇರಾನ್ ವಾಹಿನಿ ನೀಡಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯಷ್ಟೇ. ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬದಲು, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇರಾನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಲವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕತಾರ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ಈ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಲಸಂಧಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಕೇಬಲ್ಗಳು ಕಟ್ ಆದರೆ ಈ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ದುರಸ್ತಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ</strong></p><p>ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇಬಲ್ ಹಾಳಾದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಬಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹಡಗುಗಳು, ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿವೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು 3 ರಿಂದ 5 ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ</strong></p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಬಲ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು. </p><p>ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಜತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.