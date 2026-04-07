ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಾನವ ಸರಪಳಿ: ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್‌ ತಂತ್ರ

ಟೆಹರಾನ್: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ನ 1.4 ಕೋಟಿ ಜನರು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು

ಇರಾನ್ನ ಅರೆಸೈನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಡೆ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಳ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, 'ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುದ್ಧಾಪರಾಧ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಹಿಮ್ ನಾಡೆಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದು, ಚೆಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧವಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು12ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುದು' ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸೈನಿಕರಂತೆಯೇ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದಾಳಿ ತಡೆಗೆ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ

ಅಮೆರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯಂತೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದು ಯುದ್ಧಾಪರಾಧ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರೋಣ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪ ಸಚಿವ ಅಲಿರೆಜಾ ರೆಹಿಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಎಂಥಹದ್ದೇ ದಾಳಿಗೂ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಇರಾನ್ನ ಜನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಇರಾನ್.