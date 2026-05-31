ಇರಾನಿಯನ್ನರ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ: ಗಾಲಿಬಾಫ್

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಇರಾನಿಯನ್ನರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಖಾತರಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫೆ.28ರಿಂದ ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ನಾವು ವಿರೋಧಿಗಳ ಮಾತು ಮತ್ತು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ(ಮೇ 30) ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. </p><p>ನಾವು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಂತ್ಯವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. </p>