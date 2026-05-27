ಅಮೆರಿಕ ಜತೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ: ಇರಾನ್‌

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> 'ಅಮೆರಿಕ ಜತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಮೆರಿಕವು ಮಂಗಳವಾರ ಇರಾನ್ಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. 'ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ'ಗಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮರುದಿನವೇ ಇರಾನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>'ಶತ್ರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ನೌಕಾ ಪಡೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರ್ಜಾದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಚಹಬಹಾರ್ನಿಂದ ಮಹಶಹರ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿಸಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಎರಡು ತುದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ.</p>