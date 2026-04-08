ಬುಧವಾರ, 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
39 ದಿನ: ಇರಾನ್– US ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮದವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಯ್ತು?

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 11:39 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

39 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಉನ್ನತ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಯಿತು.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾನಿ
ಈ ಯುದ್ಧವು ಇರಾನ್, ಲೆಬನಾನ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ವರೆಗೆ ಹರಡಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಮಾಯಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಮನೆ ತೊರೆದು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲಾಗಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಲ್ಲಣ
ಖಮೇನಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಕದನ ವಿರಾಮದ ಘೋಷಣೆ
ಸುಮಾರು 39 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕದನದ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
39
ಒಟ್ಟು ಸಂಘರ್ಷದ ದಿನಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 7
ಕದನ ವಿರಾಮದ ದಿನಾಂಕ
ಎರಡು ವಾರಗಳು
ಅಮೆರಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
