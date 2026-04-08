39 ದಿನ: ಇರಾನ್– US ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮದವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಯ್ತು?

39 ದಿನಗಳ ಅಮೆರಿಕ –ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ದೊರೆತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರಾರು ಅಮಾಯಕರು ಜೀವತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್, ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಎಂದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮದವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ...

ಫೆ.28: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಯಿತು. ಜತೆಗೆ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟರು.

ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ 175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಿರುವ ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.

ಮಾರ್ಚ್ 1: ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ನ ಶುವೈಬಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ, ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಎಳೆದು ತಂದಿತು. ಇರಾನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ 'ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವಾರಗಳು' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 8: ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಮೊಜ್ತಬಾ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 11: ಜಗತ್ತಿನ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ದಾಳಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಮಾರ್ಚ್ 12: ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕದ KC 135 ಮಿಟಲಿರಿ ವಿಮಾನ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡು ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 13