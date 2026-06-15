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Homenewsworld news

ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಜೂನ್‌ 19ರಂದು ಸಹಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 9:35 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 9:35 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು..
ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಆರು ಅಂಶಗಳೇ ಕಾರಣ
ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಆರು ಅಂಶಗಳೇ ಕಾರಣ
AmericaIranTrumpiran conflict

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