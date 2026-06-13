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Homenewsworld news

ಇರಾನ್‌ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಿಡಿ: ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ ಬಂದಿಲ್ಲ
-ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಬಕಾಯ್‌, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ
ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತಂತೆ ಇರಾನ್‌ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ
-ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಬಾರದು.
-ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಇರಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ
ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಕುರಿತ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ
-ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್‌, ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
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