ಸಂಧಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆ: ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಆರೋಪ

ಟೆಹರಾನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಂಧಾನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬದಲಾದ ನೀತಿಯು ಮಾತುಕತೆ ವೈಫ್ಯಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 47 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ಕಲಿತಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯತನವು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನೇ ತರುತ್ತದೆ. ಹಗೆತನವು ಹಗೆತನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.