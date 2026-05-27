ಅಮೆರಿಕದ ಗುರಾಣಿಯಲ್ಲ: ಇರಾನ್

ಟೆಹರಾನ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): 'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, 'ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಳೆದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲವು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>