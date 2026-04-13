ಇರಾನ್‌ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ

ಟೆಹರಾನ್/ಕೈರೊ: ಇರಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ದಿಗ್ಬಂಧನ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, 'ಇರಾನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಡಗು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಧಿಸಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

'ನಮ್ಮ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ಯಾವ ಬಂದರುಗಳೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು. 'ಇರಾನ್ನ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹೊರಬರಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ಬಂದರು ತಲುಪಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಕಾಲಮಾನ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ರಿಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

'ಪರ್ಶಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಸಾಗರದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಯಾರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಾರದು' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸೇನೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

'ಇರಾನ್ನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ದೇಶದ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಯೋಚನೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಚೀನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಸಂಧಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು, ಆ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಯೋಜನೆ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಇರಾನ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಜಲಸಂಧಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 'ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ನಾನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆ ಲಾರ್ವೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟನ್, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಯಾಟೊ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. 'ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದೆ. 'ನಾವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ' ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಯುರೇನಿಯಂ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ — ರಷ್ಯಾ

ಹಡಗು ವಶಕ್ಕೆ: ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

'ನಾವು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಹಡಗು ಹೊರಬರಲು ಅಥವಾ ಒಳಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಮುಂದಾದರೆ ಅಂಥ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಬೇರೆಡೆ ತೆರಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 'ಇರಾನ್ ಹೊರತುಪಡ