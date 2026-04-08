ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿ ಭರಿಸಬೇಕು: ಅಮೆರಿಕ ಎದುರು ಇರಾನ್ ಇಟ್ಟಿರುವ 10 ಷರತ್ತು ಇಂತಿವೆ..

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: 39 ದಿನಗಳ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಿರಲು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸದ್ಯ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಇದು ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇಟ್ಟ 15 ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕದನ ವಿರಾಮವು ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ವರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆರಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಿಗರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದುತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದೆ ಇರಾನ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳು ಇಂತಿವೆ</strong></p><p>* ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು</p><p>* ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. </p><p>* ಒಪ್ಪಿತ ಪ್ರೋಟೊಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.</p><p>* ಪರಮಾಣು ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು</p><p>* ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು</p><p>* ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು</p><p>* ಐಎಇಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ</p><p>* ಇರಾನ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ</p><p>* ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು</p><p>* ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p>