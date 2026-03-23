ಯುದ್ಧ: ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣ ಆತಂಕ

'48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಫ್ಲಾರಿಡಾದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಕೊಲ್ಲಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದಿಮೋನಾ ಹಾಗೂ ಅರಾದ್ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನೆಗೆವ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಅಣು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಾಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಗುರಿಯತ್ತ ನುಗ್ಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ 10 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಮೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು' ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದಕ್ಷಿಣ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ದಿಮೋನಾ ಹಾಗೂ ಅರಾದ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 175 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯ ವಕ್ತಾರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಡಾವ್ ಶೋಶಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ನ ನಟಾನ್ಜ್ ಅಣು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಶನಿವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಟಾನ್ಜ್ ಅಣು ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ತಾನು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿತ್ತು.</p>.<p>'ಭಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಮೋನಾ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಹಾರಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಹೊಸ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘೇರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>