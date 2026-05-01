ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್‌ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್

'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಲಹೆಗಾರ ಅನ್ವರ್ ಗರ್ಗಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.