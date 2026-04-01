ವಿನಾಶವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವೂ...

<p><em>ಸುಧೀಂದ್ರ ಬುಧ್ಯ</em></p>.<p>ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ! ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೌನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ, ಅವು ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಇರಾನಿನ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಖರ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದವು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಇರಾನ್ ಮಂಡಿಯೂರುತ್ತದೆ, ನೂತನ ಆಡಳಿತ ತಾನು ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಭಾವಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ತನ್ನ ಸೀಮಿತ ಸೇನಾಬಲವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ನೆರೆಯ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳತ್ತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತೂರಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ದುಬೈ ಬೆಚ್ಚಿತು.</p>.<p>ಈವರೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನಷ್ಟ ಅನೂಹ್ಯವಾದುದು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ನಗರಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರತಿದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ!</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ವೇಗದ, ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ದಾಳಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಬಲ ಗೂಢಚರ ಜಾಲ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರಿಸಿ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಸಲಿಗೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ದಾಳಿ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇರಾನ್ ರವಾನಿಸಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಇರಾನ್ ಬಳಸಿದ್ದು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಎಂಬಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ತೈಲಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚಿಂತೆಗೀಡಾದವು. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿತು.</p>.<p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿವ್ವಳ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ. ನಂತರ ಇರಾನ್ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತೈಲ ಬಳಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾದವು. ಇರಾನ್ ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಅನುಕಂಪ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಯುದ್ಧ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕದ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬರೀ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತುಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ,ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದು, ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಜನರನ್ನು ದೇವಪ್ರಭುತ್ವ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದಿತು. ‘ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಜನಾಂದೋಲನದ ಪರವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇರಾನ್ನ ಜನರು ದಂಗೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲ!</p>.<p>ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೊ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ಇತರ ನ್ಯಾಟೊ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಟೊದ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಕುಹಕವಾಡಿದರು. ‘ಇದು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಟೊ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಕಿಡಿಕಾರಿತು.</p>.<p>ನ್ಯಾಟೊ ಸೇನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೇನಾಬಲವೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನಾನೆಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲಿನ ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈನಿಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ‘ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಏನು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಇರುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಷ್ಯಾ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದೀಗ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತುಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧದ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಮನ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಇರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದರೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಬರಿದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇಂಬು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಚೀನಾದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದಿಂದ ತೈಲ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಇರಾನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅಮೆರಿಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರಿದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಜೊತೆಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ವಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಚೀನಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ‘ಅವಕಾಶ’.</p>.<p>ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾನೆಲೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮುಟ್ಟುಗೋಲನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಯುದ್ಧದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಲಾರದು ಎಂಬುದು ಇರಾನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಮೊದಲಲ್ಲ, ಕೊನೆಯದೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-51-398465587</p> 