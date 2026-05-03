‘ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧ; ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ’

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಎಎಫ್ಪಿ/ಎಪಿ):'ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದು ವರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಯುದ್ಧವು ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಕಾನೂನುನನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಕ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಸೆನೆಟ್ನ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಛುಕ್ ಗ್ರೆಸ್ಲೆಗೆ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಏ.7ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕದನ ವಿರಾಮವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತದ ಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ದೈನಿಕ 'ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿರುವ 60 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಮೇ 1ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮೇ 1ಕ್ಕೆ 60 ದಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು, ಅಮೆರಿಕ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 'ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರಂತೆ' ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾವು ಇರಾನ್ನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದೆವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಕು ಮತ್ತು ತೈಲವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಫ್ಲಾರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>